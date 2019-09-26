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مختار نوح: جميع الكروت العدائية ضد مصر يتم استخدامها ولم تنجح.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال المحامي مختار نوح الخبير فى شئون الجماعات إن الفيديوهات العدائية ضد مصر هى كروت كانت موجودة من قبل، مشيرا إلى أن إسرائيل هى العقل المدبر لكل هذه الأمور ولن نفصل أفعالها ضد مصر فى أكثر من جهة.

وأضاف نوح فى حواره لبرنامج "كل يوم" أن الكروت العدائية ضد مصر تكثر، مشيرا إلى أن خطة يناير لم تنجح فى إسقاط الدولة المصرية وتم البحث عن كارت آخر،  موضحا أنه يتم الآن إعادة استخدام هذه الكروت ضد الدولة المصرية.

وتابع أن جميع أفراد الإخوان مستخدمين ولا يجب الحديث معهم على أنهم أشخاص أصحاب فكر أو عقل، مشيرا إلى أن محمد علي يعمل بشكل عدائي ضد البلاد من فترة وكان مخططا له.

واستكمل أن هذه الأمور ستربطها مع نشر إسرائيل للصواريخ الدفاعية حول سد النهضة الإثيوبي وستربطها بأحداث أخري وجميعها كروت موجودة منذ زمن.

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