مدرب العربي الكويتي: ارتكبنا أخطاء دفاعية استغلها لاعبو الاتحاد السكندري

أعرب المدير الفني لفريق العربي الكويتي خوان مارتنيز عن حزنه لتوديع كأس محمد السادس للأندية الأبطال من الدور الـ32 .



وودع العربي الكويتي البطولة بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد في مباراة العودة بدور الـ32 التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



واعترف مارتينيز أن فريقه ارتكب أخطاء دفاعية استغلها لاعبو الاتحاد السكندرى في حسم اللقاء. وتابع: "بدأنا اللقاء بهدوء حذر لامتصاص اندفاع الاتحاد السكندري"، مشيرا إلى أن الهدف الأول جاء من خطأ ساذج وكذلك الثاني.

