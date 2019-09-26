فضيحة جديدة.. الجماعة الإرهابية تتنصل من الدعوة للتظاهر.. فيديو

فضح الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "كل يوم" كذب وتنصل الإخوان من أن الدعوات للاضطرابات فى البلاد ليس لها علاقة بالجماعة، مؤكدا أن الدعوات العدائية ضد مصر قادمة من الإخوان فقط.



وأذاع الإبراشي مداخلة لمراسل قناة إحدى القنوات الإرهابية من تركيا مع الهارب محمد ناصر والتي أكد فيها أن من يقوم بالمظاهرة "شباب ضد الانقلاب" مما يؤكد أنهم إخوان بالتأكيد.



وتابع أن القطاع الأوسع من المظاهرات المحدودة يقوم بها الإخوان، مشيرا إلى أنهم يحاولون نفي علاقة ما يحدث بالجماعة للإيهام بأنها مظاهرات شبابية لبعض الناس الذين لديهم مشاكل.



وأظهر الفيديو الارتباك الواضح على الهارب محمد ناصر بشكل كبير بسبب التعليمات التى يسير عليها الإخوان حسب وصف الإعلامي وائل الإبراشي بأنه يجب إبعاد الشبهة عن الإخوان.

