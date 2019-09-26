التأمين الصحي: المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المرضى

قالت الدكتورة سارة كراوية، مدير إدارة رضا المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إن الوحدات و المراكز المسئولة عن منظومة التأمين الصحي تعمل من الساعة الـ 8 صباحًأ حتى الساعة 8 مساء، والمستشفيات تعمل على مدار الـ 24 ساعة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج، «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد بدأت من 1-7 وحتى اليوم والجميع سعيد.



وأوضحت أن هناك بعض العمليات تم اجراؤها خلال الفترة الماضية، وأن إدارة رضا المنتفعين تستقبل المواطن من لحظة الدخول.



وأشارت إلى أن هناك بعض المواطنين لا يعلمون بموضوع طبيب الاسرة ولذلك نتحدث مع المواطنين فى هذا الموضوع.

