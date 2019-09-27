مختار نوح: لا يمكن أن يكون الإخوان دعاة إصلاح وهم مفجري كنائس.. فيديو

قال المحامي مختار نوح الخبير فى شئون الجماعات ان الاخوان تعتبر جماعات هشة للغاية حيث ليس لديهم شئ معلن للإصلاح .



واضاف نوح فى حواره لبرنامج "كل يوم" قائلا"كيف للإخوان ان يكونوا دعاة اصلاح وهما لسه مفجرين 12 كنيسة ؟" مشيرا الى ان الحقائق قد تكشفت بسبب الحملات العدائية ضد مصر .



وتابع أن مايقوم به محمد على وفديوهاته قد اخرجت الثعابين من جحورها مشيرا إلى أن الاخوان ليس لديهم عقل للتفاوض والاختيار ولكن من كان يقوم بها هو خيرت الشاطر فقط .



واستكمل اتمني "شرائط محمد علي تستمر لانها ستشعرنا بحجم الغباء الذى ظهر عليهم بشكل كبير للغاية "

