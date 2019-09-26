سيلتا فيجو يتعادل مع إسبانيول 1-1 فى الدورى الإسبانى

تعادل فريق سيلتا فيجو أمام اسبانيول بهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب بالايدوس فى الجولة السادسة بالدوري الأسباني لكرة القدم.



تقدم اسبانيول بإحراز هدفه عن طريق ادريا بيدروزا في الدقيقة 48..ثم جاء التعادل فى الدقيقة 95 عن طريق سانتياجو مينا.



وبهذه النتيجة، ارتفع سيلتا فيجو إلى 6 نقاط في المركز الـ15 مؤقتا بجدول ترتيب الليجا ورصيد إسبانيول إلى 5 نقاط في المركز الـ 18.