ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مينا مسعود: كلت كشري لما نزلت مصر.. واللغة العربية مودرن في الخارج.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:01 م
النجم المصرى العالمى
النجم المصرى العالمى مينا مسعود
محمد القاضي
قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه سافر إلى كندا وهو طفل، معقبا: «سافرت وأنا عندي 3 سنين ونص».

وأضاف "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه هاجر من مصر منذ 10 سنوات، موضحا: «كنت مستقر في شبرا الخيمة، قبل ما أسافر كندا».

وأكد النجم المصرى العالمى أنه يعتز كثيرا باللهجة المصرية، خاصة أنها لغته الاساسية، مشيرا: «أن الناس في مصر تتحدث اللهجة الانجليزية على اعتبار أنها لغة مختلفة "مودرن"، ونفس الشيء يعد في الخارج التحدث باللغة العربية يكون "مودرن".

وأوضح أنه قبل قدومه لتسجيل الحلقة قام بأكل طبق "كشري"، لافتا: «قبل ما آجي الحلقة كلت طبق كشري».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مينا مسعود على اختياره سفيرا لمبادرة اتكلم مصري

مينا مسعود فى الجونة ويستعد لحفل افتتاح الدورة الثالثة

بعد وجوده فى الجونة .. 5 معلومات عن المصرى العالمى مينا مسعود

مينا مسعود مصري لمع في سماء هوليوود.. ووقف أمام ويل سميث

مينا مسعود يغازل منى زكي ويوجه رسالة لـ أحمد حلمي

أول تعليق من مينا مسعود على اختياره سفيرا لـ اتكلم مصري

ترشيحاتنا

بسبب لاعبة الزمالك .. الاهلي يقرر تصعيد فتاة الـ 12 عاما للفريق الأول في تنس الطاولة

مفاجأة جديدة بشأن اسعار الفائدة قبل نهاية العام

جينيراسيون فوت السنغالى يصدم نادى الزمالك.. شاهد التفاصيل

فضيحة جديدة.. الجماعة الإرهابية تتنصل من الدعوة للتظاهر.. فيديو

بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف

محمد هنيدي يثير استياء الصحفيين بالجونة.. أعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة