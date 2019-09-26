مينا مسعود: كلت كشري لما نزلت مصر.. واللغة العربية مودرن في الخارج.. فيديو

قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه سافر إلى كندا وهو طفل، معقبا: «سافرت وأنا عندي 3 سنين ونص».



وأضاف "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه هاجر من مصر منذ 10 سنوات، موضحا: «كنت مستقر في شبرا الخيمة، قبل ما أسافر كندا».



وأكد النجم المصرى العالمى أنه يعتز كثيرا باللهجة المصرية، خاصة أنها لغته الاساسية، مشيرا: «أن الناس في مصر تتحدث اللهجة الانجليزية على اعتبار أنها لغة مختلفة "مودرن"، ونفس الشيء يعد في الخارج التحدث باللغة العربية يكون "مودرن".



وأوضح أنه قبل قدومه لتسجيل الحلقة قام بأكل طبق "كشري"، لافتا: «قبل ما آجي الحلقة كلت طبق كشري».

