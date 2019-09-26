طلعت يوسف بعد الفوز على العربي الكويتي: لعبنا بـ 60 % من حيويتنا

أعرب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى طلعت يوسف عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ 16 بكأس محمد السادس للاندية الابطال.



وفاز الاتحاد السكندرى على العربي الكويتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 بالبطولة.



وقال يوسف - في مؤتمر صحفي عقب اللقاء - "أبارك للجميع الفوز والتأهل، لعبنا مباراة جيدة، ولم ندع فرص للمنافس"، مشيرا إلى أن الاتحاد السكندرى خاض المباراة بنسبة 60 % من حيويته بسبب ظروف تعديل موعد اللقاء، مشيرا إلى أن التغييرات جاءت نتيجة عدم قدرة خالد قمر ونور السيد للاستمرار في الملعب لمدة ٩٠ دقيقة.



وأضاف "وجود سيسيه وأحمد رفعت منح الجهاز الفني أريحية في وضع أكثر من سيناريو للمباراة وفقا لحجم العطاء في الملعب".