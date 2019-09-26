أهلي 2004 يفوز على وادي دجلة برباعية في بطولة الجمهورية



حراسة المرمى: مروان صلاح.

الدفاع: رأفت خليل – بيجاد عادل – يوسف خليل – زياد أسامة.

الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد عماد – محمد أسامة “ميدو” – يوسف جبر – علي أيمن.

الهجوم: عبد الرحمن ممدوح.



وفي الشوط الثاني شارك عبد الله الشعراوي بدلًا من يوسف جبر، وأحمد وائل بدلًا من علي أيمن، وزياد صلاح بدلًا من رأفت خليل.



تقدم الأهلي عن طريق علي أيمن، ثم تعادل دجلة، ونجح الأهلي في تسجيل ٣ أهداف عن طريق محمد أسامة “ميدو”، وعلي أيمن وزياد أسامة، قبل أن يسجل دجلة هدفًا ثانيًا، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٤ – ٢.



بهذه النتيجة حقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي، ليصل رصيده إلى ٩ نقاط، من الفوز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٤ في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.





حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على مضيفه وادي دجلة، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: