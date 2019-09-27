مينا مسعود: والدتي عيطت لما جالي دور علاء الدين.. فيديو

قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه قام بتمثيل العديد من الأدوار قبل قيامه بدور علاء الدين.



وأضاف "مينا مسعود"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه علم بمشاركته في فيلم "علاء الدين" وهو متواجد في كندا خلال تصوير فيلم سينمائي، معقبا: «قالولي هتبتدي تشتغل على الفيلم، بس ماتقولش لحد لمدة 3 أيام».



وأشار: «اما رحت البيت، صحيت أبويا وأمي وكانت وقتها الساعة 3 الصبح، وهما نايمين، عشان أقولهم الخبر، طاروا من الفرحة، والنوم راح من عينيهم، وماما فضلت تعيط من الفرحة، وماكنتش مصدقة».



وأشار: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت أني العب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».



يذكر أن الفنان مينا مسعود، هو كندي من أصول مصرية، وقدم بطولة فيلم "علاء الدين" مع الفنان ويل سميث، وحقق أكثر من مليار دولار، ويشارك حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



