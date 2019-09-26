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أخبار العالم

حماس تكشف موقفها بشأن إعلان أبو مازن عزمه إجراء انتخابات عامة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:56 م
حركة حماس
حركة حماس
شيماء مصطفى
أعلنت حركة حماس، استعدادها لخوض الانتخابات العامة، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.

ووفقًا للموقع الرسمي للحركة، قالت حماس في بيان، إن الاستعداد للانتخابات يأتي انطلاقًا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الذي أعلن فيه تعهده بإجراء انتخابات عامة فور العودة للأراضي الفلسطينية.

وأكدت حركة حماس، أن كلمة "عباس"، عبرت عن ظلم وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والانحياز الأمريكي للاحتلال.

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