برامج بنكية لتمويل محطات الطاقة الشمسية بمشروعات القطاع الزراعى

أكد الإعلامى محمد غانم أن البنوك المصرية سوف تطرح لأول مرة عددًا من البرامج والمبادرات لتمويل محطات الطاقة الشمسية بمشروعات القطاع الزراعى.



وقال غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن برامج تمويل محطات الطاقة بهدف الإنارة أو استخراج المياه سوف تشمل جميع أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.



كما ستشمل البرامج تمويل كافة مشروعات القطاع الزراعى التى أصبحت تعتمد بشكل أساسى على الطاقة الشمسية .

