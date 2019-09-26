رجال سلة الأهلي يفوز على الطيران ببطولة منطقة القاهرة

واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة منطقة القاهرة بعد أن حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق الطيران في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس.



وأقيم اللقاء في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وقدم اللاعبون أداء مميزا لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٨٥-٤٥.



وكان الفريق قد خاض عددا من المباريات الودية خلال الأيام الماضية وأقام معسكرا قصيرا بالإسكندرية للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى.



