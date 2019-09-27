البيطريين: الصرف الصناعي والأمونيا سبب نفوق الأسماك بالأقفاص

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الادوية والشركات، إنه في كل عام وتحديدا في شهري سبتمبر وأكتوبر، تنفق أعدادا كبيرة من الأسماك في منطقة الدلتا وخاصة محافظة البحيرة مدينة رشيد، من الأقفاص السمكية .



وأكد العبد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأقفاص السمكية تعاني من زيادة الأمونيا ودخول الصرف الصناعي واختلاطه بمنطقة تربية الأسماك مما يرفع من معدلات الوفاة للأسماك.



وأوضح: أن السمك يكون في عمر النضج ويتأثر بشكل كبير بتلوث المياه، مضيفا ان الاقفاص يتراوح إنتاجيتها كل عام حوالي 30 إلى 40 طنا من الأسماك نوع المبروكة والبلطي.



وأفاد رئيس لجنة الأدوية والشركات، أن الأقفاص تساهم في تنشيط الاستزراع السمكي، مضيفا أن يجب رعاية المربين الصغار وتوعيتهم لكيفية زيادة الإنتاج.



وأشار إلى أنه يجب تشريع القانون وتدخل الدولة لحماية الثروة السمكية، وإبعاد الاقفاص عن مدخل محطات تنقية المياه.

