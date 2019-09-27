اخبار البرلمان.. بشرى بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الفائدة.. ومعاش إضافي في هذه الحالات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار أمس الأربعاء 25 سبتمبر.





بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين



قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن عدد المواطنين الذين كانوا يحصلون على دعم التموين وصل إلى 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى باقى المواليد التى لم تضف لبطاقات التموين منذ عام 2006، ولو تمت إضافتهم دون تنقية للبطاقات لكانت وزارة التموين ستحتاج لحوالى 100 مليار جنيه لدعم للخبر والسلع التموينيية.



التحول للغاز الطبيعي كوقود للسيارات.. برلماني: يجب الاستفادة من تجربتي الهند وألمانيا



قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تحولت إلى دولة رائدة إقليميًا في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود بديل، مشيرًا إلى أن مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في السيارات والمركبات في مصر بدأ منذ منتصف التسعينيات إلا أنه ظهر بشكل أكثر قوة وثباتًا بعد النجاح الكبير.



متحدث البرلمان يشيد بتوعية معلمى مصر للتلاميذ بمؤامرات الارهابية



وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب التحية لجميع معلمى مصر الوطنيين والشرفاء الذين حرصوا فى اول اسبوع من بدء العام الدراسى الجديد على استعراض التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.



مفاجأة جديدة بشأن اسعار الفائدة قبل نهاية العام



كشف النائب الدكتور ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن أسباب إنخفاض سعر الفائدة إلى 1 % والذى أعلن عنه البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه السادس المنعقد اليوم.





برلمانى يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة الجزيرة القطرية



تقدم النائب محمد الغول ببلاغ إلى النائب العام المصرى ضد قناة الجزيرة القطرية نظرا لما تحاول أن تروجه إعلاميا وعلى غير الحقيقة من فيديوهات مفبركة الغرض منها تضليل الشعب المصرى ومحاولة الوقيعة بين أطيافه بعضهم البعض.



سعيد حساسين: المصريون قادرون على مواجهة سموم وأكاذيب قنوات الإرهاب والدم



أشاد النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها أن الوعي لدي الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير وهناك دول تسخر قنواتها علي مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر وهذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر.



ميزتان لخفض سعر الفائدة.. تعرف عليهما



قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن خفض سعر الفائدة إلى 1 % يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، حيث انه كلما انخفض التضخم نجد ان سعر الفائدة يقل.



برلمانى يعلن تأييده لتظاهرة حب الوطن غدا للرد على دعاة التخريب



أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، تأييده لخروج تظاهرات فى حب مصر والتى تهدف للرد على دعوات قوى الشر التى تريد إشعال فتيل الفتنة مرة أخرى فى البلاد، وممارسة أعمال العنف والتخريب ونشر الفوضى مرة أخرى فى مصر.



برلمانى: استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ يعكس نجاح مصر فى التفاوض



أشاد النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان مصر إسترداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تبذل جهودا جيدة لاسترداد الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج.



بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. معاش إضافي في هذه الحالات



قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.