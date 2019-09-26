أبو الغيط يبحث مع غسان سلامة في نيويورك مستجدات الأوضاع بـ ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صادر عن الجامعة مساء اليوم الخميس- بأن اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تناول آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية، خاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لإيقاف القتال الدائر حول العاصمة "طرابلس" والذي قارب الآن أن يدخل في شهره السابع، والحاجة إلى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ بما يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.



وأضاف المصدر أن "أبو الغيط "و"غسان سلامة" تداولا أيضا حول أهمية دور الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية المختصة في مساندة أي اتفاق يتوصل إليه الليبيون حول ترتيبات وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار لإتمام مجمل الاستحقاقات الامنية والسياسية والدستورية المطلوبة للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.



كما تناول اللقاء - بحسب البيان - مختلف الجهود الدولية التي تبذل حاليا لحلحلة الازمة الليبية، وعلى رأسها تلك التي تتم في إطار المسار التنسيقي الذي ترعاه ألمانيا، وكذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم في نيويورك حول الشأن الليبي، حيث أكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بالانخراط في هذا العمل الدولي ومساندة ما يقوم به المبعوث الأممي لتأمين الوقف الفوري للقتال بين الليبيين وإعادة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار السياسي.