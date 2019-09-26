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أخبار البلد

جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب أجهزة تتبع جي.بي.إس

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:05 م
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
ا ش ا
أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع (جي.بي.إس.) ومستلزماتها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه بناء على إخبارية باعتزام إحدى الشركات إدخال أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها كماليات سيارات طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 610 أجهزة تتبع (جي.بي.إس.) ومستلزماتها و450 وصلة جهاز تتبع غير واردة بالمستندات.

وأشار إلى أن مدير عام جمارك السخنة محمود عبد النعيم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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