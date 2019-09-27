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تعليم

التعليم تستعين بـ أئمة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الدينية لدى طلاب الثانوية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:20 ص
ندوات
ندوات
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، توصي بالتنسيق مع إدارة الاوقاف المناظرة لها لإعداد ندوات ثقافية دينية بهدف بناء الوعي لدى طلاب المرحلة الثانوية عام وفني ، وتصحيح المفاهيم الدينية لديهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تنفيذ هذه الندوات في شهر (أكتوبر ، ونوفمبر ، وديسمبر ، ومارس، وابريل ) بواقع 5 ندوات خلال العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اختيار الأماكن المناسبة التي تتسع لأكبر عدد من الطلاب المستهدفين وإخراج الندوة في شكل مشرف ، على أن تكون الندوة برعاية مدير عام الادارة التعليمية مباشرةً.

وقالت وزارة التربية والتعليم : ترشح وزارة الاوقاف أحد أئمتها المتميزين لمحاضرة الطلاب ، ويصحبه في الندوة موجه أول اللغة العربية والتربية الدينية بالادارة.

وأوضحت أنه يقوم موجه أول المادة برفع تقرير عن الندوة لموجه عام المادة الذي يقدم لمكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم تقريرا شهريا مجمعا عن الندوات التي أجريت بمديريته ، موضحًا فيه موعد كل ندوة وموضوع المحاضرة واسم المحاضر الموفد من وزارة الاوقاف وعدد الطلاب المشاركين في الندوة.

يأتي كل ذلك في ضوء التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والاوقاف لبناء الشخصية المصرية وترسيخ الهوية الوطنية.
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