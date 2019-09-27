غلبت الصيني بجودتها .. دمياط تتربع على عرش الأثاث بمصر.. تنتج ثلثي المعروض وتصدر لأوروبا .. تضم 500 ألف عامل و 300 ألف ورشة .. وارتفاع سعر الخامات يؤرق الصناع .. فيديو

تشارك في العديد من المعارض المحلية والدولية

تنتج ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر

الأثاث الصينى يفشل في سحب البساط من الدمياطى

دورات تدريبيه لصناعة ومدينة الأثاث حلم يتحقق

أول وأكبر منطقة صناعية للأثاث وستنافس على مستوى العالم









تعتبر دمياط المحافظة الأشهر في صناعة الأثاث، إذ أنها تنتج ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذي الجودة والذوق العالي الذي يساير أحدث التصميمات بل لم تكتف المحافظة بتوريد أثاثها لباقي محافظات الجمهورية بل تقوم بتصدير الأثاث للخارج ومنها دول أوروبية وليست عربية فقط.



تقوم المحافظة بالمشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية لتنافس بمنتجاتها من الأثاث الدمياطى الإنتاج الأوروبي.



تعتمد صناعة الأثاث في محافظة دمياط على الصناعات الخشبية من خلال مصانع لإنتاج الأخشاب والابلكاش ومصانع لإنتاج أخشاب القشرة ومصانع لإنتاج إكسسوارات الموبيليا والمقابض والكوالين والدهانات الخاصة بالموبليا وباقي قطع الأثاث المختلفة.



كما تنتج محافظة دمياط ما يقرب من ثلثي إنتاج الأثاث بمصر ما بين (نوم ، سفرة ، صالون ، وانتريه) فضلًا عن إنتاج المطابخ والكرسي وبهذه الحرفة ما يقرب من 500 ألف عامل، موزعين على مايقرب من 300 ألف ورشة بمختلف أنحاء المحافظة.



وعلى الرغم من محاولة الأثاث الصينى لسحب البساط من الأثاث الدمياطى نظرا لرخص ثمنه إلا أن الأثاث الدمياطى يتفوق عليه بجودته وخاماته ففي البداية لجأ البعض من المواطنين للإقبال على الأثاث الصينى لرخص ثمنه إلا أنهم سرعان ما تركوه وعادوا مرة أخري الإقبال على الأثاث الدمياطى نظرا لجودته العالية وجودة خاماته.



وعلى الرغم من تصدر الأثاث الدمياطى لمركز الصدارة بين دول العالم في جودته وموديلاته التى تجذب العالم لاستيراده إلا أنه يواجه خطرا منذ سنوات وهو ارتفاع أسعار خامته والتى أدت إلى ركود الصناعة بدمياط.



ويقول إيهاب الحادق أحد الصناع إن سوق الخامات ارتفع ارتفاعا غير عاديا فى أسعار الخامات الأساسية المستخدمة فى التصنيع كالابلاكاش الذي شهد ارتفاعا كبيرا ففي الفترة الأخيرة مما يهدد صناعة الأثاث بدمياط، وطالبوا بوقف استيراد خشب الأبلكاش من رومانيا لارتفاع سعره.



الجدير بالذكر أن أغلب مستوردي الأبلكاش يقومون باستيراده من رومانيا حيث ارتفاع سعره عن باقي الدول ككرواتيا وأوكرانيا، كما أن هذه البلاد يوجد بها أخشاب جودتها أعلى، وسعرها منخفض عن رومانيا.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانا والتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بتخصيصها لهذا المشروع.



وتشمل المدينة منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة بعدد 2443 ورشة على مساحة 58 فدانا ومنطقة مخازن الأخشاب بإجمالى 50 مخزنا ومنطقة للخدمات الأساسية على مساحة 30% من إجمالى المساحة الكلية , ومنطقة المصانع المكملة ومنطقة الصناعات البتروكيماويات والدهانات صديقة البيئة على مساحة 21 ألف متر مربع بإجمالى 17 مصنعا ومناطق انتظار للشاحنات فضلا عن منطقة للمعارض على مساحة 109 آلاف متر مربع ، ومبنى إدارى ومركز تدريب تكنولوجى على أعلى مستوى ومستشفى لليوم الواحد ومركز لجراحة الأطراف ومعهد للتعليم الفنى الصناعى ومصنع لتدوير مخلفات الورش.



وشهد المشروع اجتماعات متواصلة بين الوزراء المعنيين، كما التقي الرئيس السيسي محافظ دمياط للاطلاع علي مراحل المشروع وجدواه والجدول الزمني للانتهاء، بعد أن تم وضع تصميم تفصيلي للمدينة يأخذ فى الاعتبار زيادة عدد الورش الصغيرة والمتوسطة بحيث يزيد عددها عن 2000 ورشة، مع الاهتمام الشديد بالتصميم الداخلى والخارجى باعتبارها المكون الرئيسى للمشروع.



كما تمت دراسة مساحات الورش مع مراعاة ألا تقل المساحات لبعض الورش الصغيرة عن 100 متر وتصل إلى 200 متر و500 متر ، ومساحات الورش المتوسطة تتراوح بين 500 و1500 متر، كما قام وفد من معهد بحوث ميكانيكا التربة بالمركز القومى للبحوث بمعاينة موقع مدينة دمياط للأثاث لتحديد الدراسات الجيوتقنية المطلوبة لتأسيس المبانى والمرافق والبنية التحتية للمشروع ، وذلك ضمن الدراسات التي تجري فى إطار الإعداد والتخطيط لإنشاء المدينة والتجهيزات المطلوبة لتأسيس المشروع.



مع قرب افتتاح مدينة الأثاث بشطا، وتصدر صناعة الأثاث المقدمة، وإدخال الكثير من الامكانيات والآلات والماكينات الحديثة لصناعة الأثاث بمدينة الأثاث حتى يتسنى للمدينة أن تنافس على مستوى العالم، فقد أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بأنه يتم حاليا التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم دورات مكثفة لصناع الأثاث بالمحافظة على الدهانات الحديثة والتشطيبات النهائية لمنتجات الأثاث بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالي.



وقال اللواء محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة، إن صناعة الأثاث بدمياط ستشهد طفرة كبيرة في التطوير والمنافسة العالمية من خلال مدينة الأثاث بشطا، وهناك عدد من التدريبات سيخضع لها بعض صناع الأثاث، تهدف إلى تغيير الأنماط العادية والوصول بالمنتجات الدمياطية من الأثاث إلى العالمية.



وأضاف أن الغرفة تهدف إلى النزول بالأسعار لتتواكب مع أصحاب الدخول البسيطة من المواطنين من خلال إيجاد خامات بديلة فى صناعة الأثاث تساعد على خفض التكاليف النهائية للمنتج مع الحفاظ على جودته وخاصة بعد الارتفاع الكبير فى الخامات الأساسية، موضحا بأن الكثير من الشباب من صناع الأثاث ومن الحاصلين على ورش داخل المدينة سيخضعون لتدريبات من شأنها الارتقاء بالصناعة وتصويرها لتواكب التطوير والمنافسة العالمية.