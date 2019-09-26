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تعليم

جامعة اسيوط تبحث مع فريق ايناكس خطط 2019- 2020

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:48 م
جامعة اسيوط تبحث
جامعة اسيوط تبحث مع فريق ايناكس خطط العام الجامعي
قســـم التعليــــم
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أهمية الأنشطة الطلابية كمكمل أساسي للعملية التعليمية ، مع ضرورة وضع خطة مفعلة ونشطة للأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها والبدء فى تنفيذها مع أول أيام العام الجامعي الجديد 2019/2020 لتسير بالتوازي مع الحراك العلمي داخل الجامعة.

وفى ذات السياق كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن عقد اجتماع مع طلاب فريق إيناكتس بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومساعد المشرف الأكاديمي .

وتم عرض ومناقشة خطة عمل فريق إيناكس خلال العام الجامعي الجديد وسبل دعم إدارة الجامعة للفريق لمواصلة منافستهم المتميزة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

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