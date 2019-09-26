جامعة اسيوط تبحث مع فريق ايناكس خطط 2019- 2020

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أهمية الأنشطة الطلابية كمكمل أساسي للعملية التعليمية ، مع ضرورة وضع خطة مفعلة ونشطة للأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها والبدء فى تنفيذها مع أول أيام العام الجامعي الجديد 2019/2020 لتسير بالتوازي مع الحراك العلمي داخل الجامعة.
وفى ذات السياق كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن عقد اجتماع مع طلاب فريق إيناكتس بالجامعة .
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومساعد المشرف الأكاديمي .
وتم عرض ومناقشة خطة عمل فريق إيناكس خلال العام الجامعي الجديد وسبل دعم إدارة الجامعة للفريق لمواصلة منافستهم المتميزة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.
وفى ذات السياق كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن عقد اجتماع مع طلاب فريق إيناكتس بالجامعة .
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومساعد المشرف الأكاديمي .
وتم عرض ومناقشة خطة عمل فريق إيناكس خلال العام الجامعي الجديد وسبل دعم إدارة الجامعة للفريق لمواصلة منافستهم المتميزة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.