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فن

اخبار الفن.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية.. شيرين رضا ترقص على يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:59 م
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

البيضاء أم الخدود حمراء.. شاهد.. شيرين رضا ترقص على أغنية يوم تلات بـ حفل عمرو دياب
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فسبوك" فيديو للفنانة شيرين رضا، أثناء رقصها على أغنية يوم تلات فى حفل الفنان عمرو دياب المقام بالجونة.
وخلال الفيديو ظهرت شيرين رضا، وهى ترقص وتقول أنا أم خدود حمراء.

محمد هنيدي يثير استياء الصحفيين بالجونة.. اعرف السبب
تأخر الممثل محمد هنيدى ساعة ونصف الساعة عن المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة مهرجان الجونة السينمائي للحديث عن تكريمه خلال حفل ختام الدورة الثالثة والذي يقام غدا.
هنيدى فضل الحديث لبعض القنوات فى الوقت المحدد لإقامة المؤتمر الصحفى والذى تم إبلاغه للصحفيين المتواجدين بالجونة به قبل الموعد فقط ببضعة ساعات.

بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.
وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هنا الزاهد حاليًا فى منزلها ، الا انها من المقرر ان تقوم بإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة ، نظرًا لوجود حصوة فى المرارة.

بعد تجاوز الفيل الأزرق الـ 100 مليون.. تعرف على أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات
تجاوزت إيرادات فيلم الفيل الأزرق 2 حاجز الـ 100 مليون جنيه، ليكون بذلك أكثر فيلم مصرى تحقيقًا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، وفى السطور التالية نرصد الأعمال السينمائية التى تحتل أول 10 مراكز فى القائمة لأكثر الأعمال السينمائية تحقيقًا للإيرادات:

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البيضاء أم الخدود حمراء.. شاهد.. شيرين رضا ترقص على أغنية يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

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