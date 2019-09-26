ثروت الخرباوي: الإخوان بيتاجروا في السلاح.. فيديو

قال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل في تجارة السلاح لزيادة مواردهم.



وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الارهابية قامت بتوجيه السلاح للبلاد التي بها صراعات وحروب عرقية أو عقائدية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمليشيات الإيطالية، وأباحوا هذا الأمر.



وتابع الخرباوي: «جماعة الإخوان الإرهابية تستغل فقر الناس لإثارة عضبهم»، مشيرا إلى إن جماعة الإخوان لم تنجح في جعل قتلة النائب العام الاسبق المستشار هشام بركات أيقونة، معقبا: «حاولوا جعل قتلة النائب العام هشام بركات أيقونة، ونعمل مظلومية ونقول دول أبرياء، ولكنهم فشلوا».

