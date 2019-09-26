طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد : سعيد الفوز.. وتأثرنا بتقديم موعد المباراة

أعرب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ١٦ بالبطولة العربية .



وأضاف يوسف أن فريقه أدى مباراة جيده وسجل هدفين وأضاع فرصا أخرى كانت كفيلة بزيادة النتيجة .



وأوضح المدير الفني للاتحاد السكندرى أن لاعبيه تأثروا بتقديم موعد المباراة بالإضافة إلى الفارق الزمني بين هذه المباراة ومباراة الزمالك الأخيرة فى الدورى ودخلوا المباراة بـ٦٠ % من طاقتهم ورغم ذلك تجاوزوا الموقف ونجحوا فى التأهل.