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رياضة

طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد : سعيد الفوز.. وتأثرنا بتقديم موعد المباراة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
كتب إسلام عوده
أعرب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ١٦ بالبطولة العربية .

وأضاف يوسف أن فريقه أدى مباراة جيده وسجل هدفين وأضاع فرصا أخرى كانت كفيلة بزيادة النتيجة .

وأوضح المدير الفني للاتحاد السكندرى أن لاعبيه تأثروا بتقديم موعد المباراة بالإضافة إلى الفارق الزمني بين هذه المباراة ومباراة الزمالك الأخيرة فى الدورى ودخلوا المباراة بـ٦٠ % من طاقتهم ورغم ذلك تجاوزوا الموقف ونجحوا فى التأهل.

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