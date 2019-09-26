ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

فتحي سليمان يكتب: بطل من ورق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
حينما يتعلق الأمر بمحيطه فهو بارع في ابتداع عشرات الأسباب لتبرير الاعتداء على حقوقهم وظلمهم بأحكامه وآرائه ومواقفه وسلوكياته وقراراته ومع ذلك لا يتوقف عن ادعاءات الديمقراطية والتشدق بالعدالة ومزايداته الفاضحة والفادحة رغم سوءات حكمه وصورة بلاده التي هوى بها إلى الهاوية بسبب تدخلاته في شئون الدول الأخرى باكيًا على أطلال أجداده أملًا في أن يُعيد امبراطوريتهم المُندثرة.

بالحديد والنار تارة.. وبالتلميح والتصريح تارات أخرى.. يرسخ الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان لحكم شعبه والاستمرار في معاداة والدول الأخرى والتدخل في شؤونها مرات ومرات بإطلاق التصريحات والادعاءات الكاذبة.

كنعامة تدس رأسها في الرمال خوفًا، يتجاهل الرئيس التركي أزمات بلاده ومعاناة شعبه وطمعًا في احياء الإرث القديم للإمبراطورية الواهية.. بادعاءات ظاهرها القيم والعدالة، وباطنها الحقد والضغينة.

لا تعلم هل ينسى الديكتاتور أم يتناسى عن عمد وقصد رعايته لمرجعيات التطرف، فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة أم أنها محاولات يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يتكبدها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

واهمًا أن الحقد والكذب أداة للتخلص من الواقع المفروض عليه، يحاول أردوغان إطلاق دُماه وحماية العناصر الإثارية، والتحريضية جاعلا من بلاده ملاذًا آمنًا للإرهابيين وحاضنة لأبواق المحرضين الهاربين من العدالة والقانون.

ميليشيات المستبد في سوريا وليبيا وتمويله للتنيظمات المتطرفة تؤكد زيف نضاله ودفاعه عن الحق، وتوضح كم الجرائم التي يرتكبها هذا الأردوغان لتنفيذ اجندته، ونكاية في الشعوب التي لفظت أبواقه وتنظيمات مخابراته العدائية.

إن ما يدعيه الديكتاتور تكذبه أرقام مؤسساته الرسمية فوجود ما يزيد على 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، ما هو إلا رقم ضمن سلسلة القمع والكبت والاضطهاد التي يمارسها النظام الأردوغاني حيث تبرز توسعاته في إنشاء عشرات السجون حجم تطلعاته في الهيمنة وبسط النفوذ.

كذلك فصل أساتذة الجامعات وآلاف الموظفين والتنكيل بالمعارضين واعتقال الصحفيين وفرار المواطنين ما هي إلا فصول أخرى للمعاناة التركية ومعان جديدة في قاموس الديكتاتور المناضل الذي لطالما ارتدي عباءة النضال من أجل الزعامة المفقودة والحلم الضائع.

ترشيحاتنا

بعد وضع مولودتها.. حنان مطاوع بـ ماكياج سموكي في أول أيامها بالجونة.. شاهد

كان بينقطها بـ50 ألف جنيه.. فضيحة محمد علي ومحمد ناصر مع راقصة درجة تالتة .. فيديو

الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل

سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

تركيا وقطر.. سبق إعلامي دولي سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة