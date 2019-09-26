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برلماني بالمنصورة عن المظاهرات: خيال من القنوات الإرهابية.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:42 م
النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب
البهى عمرو
قال النائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن المنصورة، إن ما نشر على بعض القنوات الإرهابية بأن هناك مظاهرات فى المنصورة كلام غير صحيح.

وطالب النائب، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أى شخص بان يرسل له مكان اى مظاهرة وسيقوم بالذهاب وتصويرها وعرضها للجميع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يتم نشره يعتبر خيالا من قبل القنوات الإرهابية.

واشار النائب، إلى أنه متواجد فى الشارع على مدار الـ 24 ساعة، وما يتم نشره تزييف.

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