اهم الاخبار.. خفض أسعار الفائدة.. بيان النائب العام بشأن التحريض على المظاهرات.. ترامب يحظر الإيرانيين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم الخميس عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
نتائج مشاركة الرئيس السيسي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نتائج مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة للامم المتحدة "اقرأ المزيد ".
بينهم عناصر أجنبية .. النائب العام يصدر بيانا بشأن التحريض على المظاهرات
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث ، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها" اقرأ المزيد ".
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
خفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس المنعقد اليوم .
وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة علي عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة و سعر العمليات الرئيسية للبنك بلغت 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي" اقرأ المزيد ".
الداخلية : ضبط شخص بحوزته كوبونات بقيمة مادية للنزول للتحرير
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط شخص بحوزته 3 أجهزة تليفون محمول وكاميرا لاستخدمها وتوزيعها على المخربين" اقرأ المزيد ".
ترامب يحظر دخول المسئولين الإيرانيين وعائلاتهم للولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسومًا يحظر فيه دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة "اقرأ المزيد ".
الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب الأصوات المخصصة لمدرب منتخب مصر وقائد الفريق في جائزة الأفضل في العالم 2019 والتى توج بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى" اقرأ المزيد ".
بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة " اقرأ المزيد ".
مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد" .
نتائج مشاركة الرئيس السيسي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نتائج مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة للامم المتحدة "اقرأ المزيد ".
بينهم عناصر أجنبية .. النائب العام يصدر بيانا بشأن التحريض على المظاهرات
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث ، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها" اقرأ المزيد ".
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
خفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس المنعقد اليوم .
وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة علي عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة و سعر العمليات الرئيسية للبنك بلغت 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي" اقرأ المزيد ".
الداخلية : ضبط شخص بحوزته كوبونات بقيمة مادية للنزول للتحرير
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط شخص بحوزته 3 أجهزة تليفون محمول وكاميرا لاستخدمها وتوزيعها على المخربين" اقرأ المزيد ".
ترامب يحظر دخول المسئولين الإيرانيين وعائلاتهم للولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسومًا يحظر فيه دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة "اقرأ المزيد ".
الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب الأصوات المخصصة لمدرب منتخب مصر وقائد الفريق في جائزة الأفضل في العالم 2019 والتى توج بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى" اقرأ المزيد ".
بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة " اقرأ المزيد ".
مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد" .