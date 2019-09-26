بعد تهديدات بالقتل.. رجل يحاول اقتحام مكتب نائبة بريطانية لهذا السبب

حاول رجل اقتحام مكتب النائبة البريطانية عن حزب العمال، جيس فيليبس وهو يهتف بكلمة "الفاشية".



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قالت نائبة حزب العمل، إن رجلًا اعتقل بعد محاولته "ركل باب" مكتب دائرتها الانتخابية بينما كان يصرخ أنها فاشية.



وأضافت جيس فليبس، "لقد سمعت الأمر بنفسي، لكن الموظفين قاموا بالقبض عليه من مكتبي بعدما حاول تحطيم النوافذ وركل الباب".



وأكدت جيس فيليبس، أنها تتلقى بنفسها، رسائل تهديد بالقتل، وشتائم تصفها بالخيانة، لافتة إلى أنها تعتزم وقف الخطوط في هواتفها مؤقتًا بعد ذلك الأمر.



جاء ذلك بعد انتقاد جيس فيليبس، لخطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مجلس النواب، ونشوب مصادمات حادة مع جونسون، من قبل معارضيه، بشأن بريكست.