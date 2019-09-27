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حوادث

تجديد حبس شخص انتحل صفة طبيب بالإسماعيلية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
تجديد حبس شخص انتحل
تجديد حبس شخص انتحل صفة طبيب
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انجي هيبة
جدد قاضي المعارضات حبس مدرب أحمال بمدينة التل الكبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة طبيب يقوم بالكشف علي المواطنين وكتابة روشتات وصرف أدوية، والتحفظ علي الأدوية والروشتات المضبوطة.

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية إلى أن معلومات وردت لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان تفيد بقيام المتهم بإدارة وتشغيل عيادة وممارسة دور الطبيب بدون ترخيص ، وبتقنين الإجراءات، وبمداهمة العيادة من قبل الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة ومأمور الضبط القضائي بوزارة الصحة تبين ان المتهم "مدرب أحمال" ومقيم بمركز منيا القمح بالشرقية، وقيامه بصرف "روشتات" وأدوية وأعشاب للمرضى.

وتحفظت القوات علي "الروشتات" والاوراق المطبوعة داخل العيادة والادوية والأعشاب، ويقوم المتهم بالكشف علي المرضي وكتابة روشتات للعلاج وصرفها من خلاله ، وتم ضبط كميات من الأدوية والأعشاب والروشتات ، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات واخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

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