حبس عاطل لحيازته 350 جراما من الأستروكس

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته 350 جراما من الأستروكس المخدر و20 جرام حشيش.



وأشارت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو بالنزهة، تمكنت من ضبط عاطل بحوزته 350 جراما من الأستروكس المخدر و20 جرام حشيش، ومبلغ مالي 880 جنيها، وهاتف محمول وسلاح ابيض " نصل معدني".



واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.