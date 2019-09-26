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توك شو

عمرو أديب عن مظاهرات المنصورة: نجيب مراسل الجزيرة يعني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:54 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
البهى عمرو
عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديوهات حصرية من محافظة الدقهلية وبالتحديد من مدينة المنصورة للرد على الشائعات التى تصدر من قبل القنوات الإرهابية بأن هناك مظاهرات.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أنه تواصل مع معظم مراسلي القنوات والمواقع لمعرفة الخبر الذى نشرته قناة الجزيرة القطرية بان هناك مظاهرات فى المنصورة، معلقًا : " مفيش حد فى المنصورة بيقول فيه مظاهرات احنا نكلم مراسل الجزيرة هو اللى هيكون عارف ايه اللى فى المنصورة" .

وكشف الإعلامي عمرو أديب أنه يبحث عن أى مظاهرات وإذا وجد أى شيء سيتم عرضه للجميع، ولكن القناة الإرهابية تنشر أى شئ وغير حقيقي.

وأوضح أديب أن الإخوان ينشرون فيديوهات مزيفة بلهجة غير مصرية لمظاهرات فى المنصورة.

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