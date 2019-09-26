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محافظات

والدة شهيد بـ كفرالشيخ: مصر ستظل شامخة ولن تفلح مؤامرات أعداء الوطن.. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:58 م
والدة الشهيد على
والدة الشهيد على اليسار ووالده في المنتصف واليمين زوجته
محمود زيدان
قالت منى مصطفى، والدة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوي، إن مصر ستظل محفوظة بأمر الله ولن يفلح أعداء الوطن في النيل منه، مشيرة إلى وعي الشعب المصري العظيم بكل المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة.

وأضافت، والدة الشهيد مصطفى بدوي، لـ"صدى البلد"، أن المصريين يثقون بأبطال الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة، وسيقفون جميعًا خلف الدولة المصرية ضد أعدائها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في بناء مئات المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الأمن والأمان والاستقرار في مصر نعمة غالية لا يعرفها إلا الشعوب التي فقدت أوطانها، موضحة أن مصر ستظل شامخة ولن تفلح المؤامرات في النيل منها وأننا جميعًا سندافع عن بلادنا مصر مثل أبنائنا الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لحفظ الأمن والأمن والدفاع عن تراب مصر.
والدة شهيد بـ كفرالشيخ: مصر ستظل شامخة ولن تفلح مؤامرات أعداء الوطن.. صور
والدة شهيد بـ كفرالشيخ: مصر ستظل شامخة ولن تفلح مؤامرات أعداء الوطن.. صور
والدة شهيد بـ كفرالشيخ: مصر ستظل شامخة ولن تفلح مؤامرات أعداء الوطن.. صور

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