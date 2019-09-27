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حوادث

حبس عصابة تزوير المستندات الحكومية في القاهرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
حبس عصابة تزوير المستندات
حبس عصابة تزوير المستندات
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اسلام مقلد
قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بتزوير المستندات الحكومية.

واوضحت التحقيقات انه وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها تواجد أحد الأشخاص بتزوير رخص قيادة مهنية تم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتبين أنه عاطل وبحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه "مزورة "، ورخصة قيادة أولى باسم شخص "مزورة".

واعترف بقيامه و٢ آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم الثالث باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والثاني، تم استهدافه تم ضبطهما وضبط بحوزة الثاني 7 رخص قيادة مهنية "مزورة" و5 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الثالث جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز كمبيوتر "لاب توب" و٢ جهاز برنتر ألوان و892 رخصة خالية من البيانات "مزورة".

وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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