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توك شو

اعترافات خطيرة.. أدمن إحدى صفحات الإخوان يفتح النار على قيادات الجماعة.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:49 م
الإخوان
الإخوان
محمد القاضي
عرض الإعلامي رامي رضوان، فيديو منسوبا لـ أدمن إحدى الصفحات التي كانت تستخدم لشحن المصريين وبث روح الإحباط فيهم.

وعقب "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على الفيديو قائلا: «أدمن الصفحة عمل فيديو، بيتكلم فيه عن إحساسه بالذنب بسبب أنه تم القبض علي أخيه، وبسبب القبض على أخيه والدته تعبت ودخلت المستشفي وحالتها صعبة، ووالدته بتقوله أنت السبب في اللي بيحصلنا»، موضحا: «الشاب بدأ يفوق لما لقى أن فيه صدمة فوقته ولقى أنه واقف لوحده».

وتابع: «الشاب لقى القيادات بتحركه وأما وقع في أزمة مفيش حد عبره ولا حد وقف جنبه»، مشيرا: «أما الشاب عمل الفيديو دا أعضاء الجماعة دخلوا يشتموه، يقولوله أنت شربت شاي بالياسمين».

وخلال الفيديو يقول أدمن الصفحة،: «أنا لأول مرة هكشف عن نفسي، أنا أدمن صفحة وطن البلح، أنا عملت الصفحة في عام 2017، كان الهدف منها أني معارض لثورة 30 يونيو، أنا بثيت على الصفحة فيديوهات معارضة للنظام».

وتابع: «أنا بعمل الفيديو دا علشان احكي موقف، أنا أخويا اتقبض عليه أول امبارح، وأنا حاسس بالذنب أني كنت سبب أنه يتقبض عليه بسبب فيديوهاتي، ووالدتي لما عرفت الخبر دخلت المستشفى بين الحياة والموت، وكل شوية تقولي أنت واللي زيك السبب، وأنا حسيت بالندم، القيادات سايبانا وبيوجهونا من بره من تركيا وقطر، وإحنا اللي في وش المدفع وانتوا بره».

وأوضح: «القيادات بره عايشين أحسن عيشه وبياكلوا أحسن أكل وإحنا اللي بنتضرب وبنتبهدل، أنا فقدت الثقة فيهم نهائيا، وبعترف أن إحنا اتضحك علينا، أنا كنت فاكر إن الناس دي عايزة البلد أحسن، بس دول مش عايزين مصلحة البلد دول عايزين مصلحتهم هما».

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