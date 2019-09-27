حظك اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 27 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تهمل أي عارض ولا تبحث الأمور بعصبية.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك واصبر.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس تمنحك جاذبية لكن اليوم لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. الفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب ويعدانك بأوقات حلوة.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع.

عاطفيا: القمر والمريخ في برجك يجعلانك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ببرجك يمنحانك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك أن تتكلم مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح ويمنحك أدوات السعادة.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

عائليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

عاطفيا وعائليا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.



حظك اليوم الجمعة 27- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم اليوم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.



