ورش فنية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

استمرارا لجهود فرع ثقافة البحر الأحمر لإبراز الموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية والعمل على تنميتها، ومن أجل اكتشاف المواهب للأطفال والشباب فى شتى المجالات الثقافية والفنية واستثمارها، أقيمت بقصر ثقافة الغردقة أعمال الورشة الفنية فى مجالات الرسم والموسيقى، حيث تم تدريب عدد من رواد القصر على كيفية استخدام أدوات الرسم المناسبة ليقوموا باتقان الرسم بمهارة وتعليمهم أساسيات ينبغى على الموهوب إتباعها ليكتشف موهبته فى الرسم بمشاركة مدرب ورشة الرسم شاذلى حلبى، ووفى مجال الموسيقى أكد المدرب أهمية الموسيقى ودورها في تكوين شخصية الطفل وطريقة العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، بمشاركة مدرب ورشة الموسيقي كارم محمود.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" ألقاها حسين محمد عمارة بمدرسة التمريض بمستشفى سفاجا، أوضح فيها أهمية العمل على بناء وتقويم الشخصية الوطنية للمواطن المصرى عامة والشباب خاصة، فهم حاملين راية الوطن على اعتاقهم وضرورة معرفة قيمة وطنهم ومقداره بين جميع دول العالم، مشيرًا إلى الدور المشرف للشباب في مراحل التاريخ الوطني، وكان أبرزهم من الشباب مصطفى كامل وأحمد عرابي، فيجب النهوض بالشباب أولًا حتى نستطيع النهوض بالوطن وبناءه من خلال الأفكار البناءة التى تبنى مجتمع مثقف واعى يحارب الفساد ويحارب الأفكار المتطرفة والهدامة، و دار فى المحاضرة حوار بين المحاضر والطلبة حول حقوق وواجبات المواطن المصرى وخاصة الشباب.



قامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير بعمل ورشتى فنون تشكيلية بمشاركة الأطفال من رواد المكتبة، الأولى باستخدام الخامات "ورق الفوم اللامع، لوح النصبيان، الشمع" وقام فيها الأطفال بتصميم أشكال فنية متميزة ومختلفة من ورق الفوم اللامع ولصقها مباشرة بمسدس الشمع على لوح النصبيان لعمل لوحة فنية معبرة، والورشة الثانية لتصميم مجسمات فنية، بالتعاون مع مركز التدريب المتطور للمدربة إسراء محمد، تم فيها تعليم الأطفال كيفية عمل مجسمات فنية بإستخدام الخامات "ورق الكانسون، ورق الفوم اللامع، الشمع " .