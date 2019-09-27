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ثقافة

استغلال الموارد الطبيعية.. فعاليات ثقافة في جنوب سيناء

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت بمسرح قصر ثقافة طور سيناء فعاليات احتفالية اليوم الواحد بعنوان "استغلال الموارد الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء"، بالتعاون مع إدارة الجمعيات الثقافية، بحضور الاعلامى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء والإعلامى هانى الأسمر مدير مكتب جريدة الأهرام بجنوب سيناء وعدد من طالبات مدارس طور سيناء الثانوية، برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء .

بدأت فعاليات الإحتفالية بما تيسر من الذكر الحكيم، أعقبها محاضرة مطولة تحدث خلالها رئيس مدينة طور سيناء عن الموارد الطبيعية بها من أماكن للسياحة العلاجية والأثرية مثل حمام موسي بالطور وسرابيط الخادم بأبوزنيمة ومعالم سياحية جذابة مثل رأس محمد بشرم الشيخ ومجرى السيل بدهب، إضافة للطبيعة الساحرة من هواء نقى وشمس مشرقة وبحار وجبال وثروة سمكية وأخرى معدنية، متطرقا لضرورة وكيفية استغلال تلك الموارد الطبيعية التى حباها الله سيناء الغالية.

أعقب ذلك إلقاء بعض من القصائد الشعرية للشاعر محمد جمال ورباعيات أبن البلد للشاعر حازم المرسي عضو إتحاد كتاب مصر.

واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، قدمت الإحتفالية مديرية الشؤون الثقافية بالفرع.

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