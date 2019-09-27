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وسع دائرة معارفك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 27 سبتمبر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 27 سبتمبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 27 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 27 سبتمبر، فإن ذلك يعني أن لديك روحا قتالية وإصرارا على الوصول لأهدافك.. أنت أيضا متحمس، ومعتد بنفسك، وحساس وانفعالي. لديك موهبة ابتكارية وحس فني، وتؤثر في الآخرين، لكنك تميل للعصبية.

ونصحت" فؤاد" مواليد 27 سبتمبر بأن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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