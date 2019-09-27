ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر: بدء التسكين بمدن فرع أسيوط الأحد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
اجتمع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، للوقوف على حالة المدينة الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة-خلال الاجتماع- بسرعة الانتهاء من استكمال إصلاح الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تسكين الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق ٩/٢٩، طبقا للجدول المعد سابقا من إدارة المدن الجامعية بأسيوط.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهم فهم أبناؤه وبناته.

وأشار إلى أنه بصدد القيام بجولات تفقدية لمختلف كليات الجامعة بالقطاعين القبلى والبحرى خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. جامعة الأزهر تبدأ تسكين الطلاب في المدن الجامعية السبت

جامعة الأزهر تعلن موعد تسكين طلاب وجه قبلي في المدينة الجامعية بأسيوط

أسماء طلاب الأزهر المستحقين للسكن في المدينة الجامعية السبت والأحد

وعد فأوفى.. رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

رئيس جامعة الأزهر: نصدر قرارات يومية من أجل مصلحة الطلاب والطالبات.. صور

جامعة الأزهر تواصل تسكين الطلاب في المدن الجامعية

ترشيحاتنا

الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل

أحمد سمير يكشف سبب طرد عمرو جمال أمام إنبي فى الدوري.. فيديو

وائل الإبراشي: التسريبات أصابت قناة الجزيرة بالاضطراب والهلع.. فيديو

البيضاء أم الخدود حمراء.. شاهد.. شيرين رضا ترقص على أغنية يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

فيديو صادم لـ برج يهتز جراء زلزال تركيا.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة