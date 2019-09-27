رئيس جامعة الأزهر: بدء التسكين بمدن فرع أسيوط الأحد

اجتمع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، للوقوف على حالة المدينة الجامعية.



ووجه رئيس الجامعة-خلال الاجتماع- بسرعة الانتهاء من استكمال إصلاح الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تسكين الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق ٩/٢٩، طبقا للجدول المعد سابقا من إدارة المدن الجامعية بأسيوط.



وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهم فهم أبناؤه وبناته.



وأشار إلى أنه بصدد القيام بجولات تفقدية لمختلف كليات الجامعة بالقطاعين القبلى والبحرى خلال المرحلة المقبلة.