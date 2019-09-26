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رياضة

جنون التحدي.. مدرب شيفيلد يونايتد: فوز ليفربول سيكون على جثثنا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:56 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد رشاد
أعلن كريس وايلدر المدير الفني لنادي شيفيلد يونايتد التحدي بجنون على فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتحقيق فوز سهل عندما يلتقي بهم يوم السبت المقبل، قائلًا إنه سيحاول إيذاء منافسه ويتسبب له في المشاكل.

وقال وايلدر في تصريحاته التي نقلها موقع "تالك سبورت" الإنجليزي: "لا أريد ليفربول أن يأتي إلى هنا لنزهة في حديقتنا ويذهب قائلًا حسنًا شكرًا للغاية على أسهل ثلاث نقاط على مدار الموسم، لكن إذا فازوا أريد أن يكون ذلك على جثثنا."

وتحدث عن إمكانية إيقاف هجوم ليفربول: "نحن في المعتاد نلعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، لكن ربما أمام ليفربول علينا أن نجعلهم 10 لاعبين."

وتابع: "لقد تسببوا في مصاعب لفرق أخرى أفضل منا بسبب الطريقة التي يستخدموها في نقل الكرة بين أرجاء الملعب وأسلوبهم في الهجوم بالاعتماد على السرعة والمهارة، لذا أعلم أن علينا أن نكون في أفضل حالة ممكنة."

وأضاف: "أغلب الناس ستتعامل مع الموقف على أنه فوز مضمون لصالح ليفربول، لكن علينا أن نجد طريقة لإيذائهم، ونتسبب لهم في مشاكل، وأن نتعامل بشكل إيجابي في المواقف الخاصة بنا."

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