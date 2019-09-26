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أخبار العالم

قطر تتحدى الخليج وتتعاون مع إيران في إنشاء منصات بحرية.. تفاصيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:52 م
منصات بحرية في حقل
منصات بحرية في حقل بارس
شيماء مصطفى
في تحد جديد للخليج، كشف مدير مصنع "صدرا" للصناعات البحرية، بابك فولادي، في بوشهر جنوب إيران، عن إنشاء 5 منصات بحرية لتركيبها في حقل "بارس" الجنوبي المشترك مع قطر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن بابك فولادي، قوله إنه من المقرر شحن وتركيب منصتين بحقل بارس بعد 20 يوما، أما الثلاث الأخريات سيتم تركيبها بعد 3 أشهر.

وأضاف أن وزن المنصة الواحدة يبلغ 2500 طن وتم تصنيعها عبر مختصي وخبراء الشركة في حقل بارس الجنوبي.

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