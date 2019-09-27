الزمالك يفوز على حدائق الأهرام 37-24 بدوري المحترفين لكرة اليد

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة لفرق الرجال بدوري المحترفين لكرة اليد، وفاز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 37 - 24، كما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 28 - 23.



وفاز أيضا فريق طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة ٢٩/٣٩، وأصحاب الجياد على اكتوبر بنتيجة ٢٤/٢٨، كما فاز سبورتنج على البنك الأهلي بنتيجة ٢٣/٤٠، والطيران على الزهور بنتيجة ٢٣/٢٤، والجزيرة على المعادى بنتيجة ١٩/٢٧، والاوليمبى على الفيوم بنتيجة ٢٤/٢٥، وكذلك فاز هليوبلس على الحوار بنتيجة ٢٤/٣٠.