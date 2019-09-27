ثقافة أسيوط تناقش مشاكل وقضايا التلوث والتدخين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الندوات والمحاضرات المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، ونظمت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية بعنوان "التدخين والإدمان.. المشكلة والعلاج" قدمها الدكتور حسن بكر، تحدث فيها عن التدخين وأثره الضار على الفرد والمجتمع، وأن العلاج يحتاج إلى وقت لكى يستطيع الفرد الإقلاع عن الإدمان، كما قدم تعريف مفصل عن التدخين وأنه من العادات المضرة التي تتسبب في الكثير من الأمراض للانسان بالإضافة إلى أنها تهدر المال والوقت والجهد.



ناقشت مكتبة الأنصار في ندوتها المكتبية "تلوث البيئة وآثارها السلبي على الإنسان"، حيث تم شرح مفهوم كلمة التلوث وأنه هو إدخال الملوثات إلى البيئة الطبيعية، مما يلحق الضرر بها ويسبب الاضطراب في النظام البيئي، وهذه الملوثات إما أن تكون مواد دخيلة على البيئة أو مواد طبيعية، ولكن تجاوزت المستويات المقبولة، ولا يقترن التلوث بالمواد الكيميائية فقط وطرح بعض الحلول للحد من انتشار المخاطر التي تهدد حياة الإنسان والتي تسببها تلوث البيئة.



نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بقاعة الفنون التشكيلية ورشة أشغال فنية لعمل المجسمات، قدمتها ولاء فرحات، حيث تم عمل مجسمات على الورق من خامات مستخدمة من البيئة، واستضاف بيت ثقافة مير مجموعة من الأطفال في ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها، كما نظم بيت ثقافة دير الجنادلة ورشة فنون تشكيلية للأطفال، حيث تم تقديم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة لهم والتعبير عن بداية العام الدراسي الجديد، كما تم تكريم المشاركين المتميزين بجوائز رمزية .