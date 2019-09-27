خالد بيومي يفتح النار على مدرب العربي الكويتي عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري

علق خالد بيومى المحلل الرياضي، على خسارة فريق العربى الكويتى أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، والخروج من دور الـ 32 للبطولة والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة.



ووجه انتقادا شديدا للاسباني مارتينيز المدير الفني لفريق العربي الكويتي، قائلًا: "أداء مارتينيز اقل من المتوقع فى الدورى الكويتى والبطولة العربية، خلال الفترة الماضية، وهو لا يمتلك سيرة ذاتية قوية ولا فنيات".



وأوضح بيومي قائلًا: "مارتينيز تعاقد مع لاعبين لا يصلحون للعب في دوري الشركات، وواللاعبين المحترفين لا يخدمون الفريق، والأجانب ليس لهم بصمات واضحة مع الفريق".



تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.