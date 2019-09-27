فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: هذا الفعل لا يجوز للإمام القيام به في الركوع .. دار الإفتاء توضح حكم إطلاق اسم شخص معين على المسجد .. والبحوث الإسلامية يوضح حكم شراء شهادات الخبرة

فتاوى تشغل الأذهان

علي جمعة: هذا الفعل لا يجوز للإمام القيام به في الركوع

حكم إطلاق اسم شخص معين على المسجد

هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟ الإفتاء تجيب

البحوث الإسلامية يوضح حكم شراء شهادات الخبرة

حكم الجمع بين النذر والعقيقة بنية واحدة

هل يجوز إخراج زكاة مالي لـ أهل زوجي .. دار الإفتاء توضح



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.



في البداية، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن زيادة شيء في الصلاة من أجل الخارج لا يجوز شرعا ، فلو أنك تصلي وشرعت في الركوع وجاءك شخص آخر ليلحقك في الركوع وقال لك " ان الله مع الصابرين" في اشارة منه حتى تطيل الركوع وبالتالي لا تفوته الركعة ، فهذا لا تطعه تماما.



وأضاف جمعة في فتوى مسجلة له قائلا: ولكن يجوز في حالة ما إذا كان طفلا صعد على جسدك ليلهو ويلعب فوق ظهرك أثناء الصلاة فهنا يجوز الانتظار في الركوع او السجود حتى يقضي هذا الطفل وقته او ينزل من على ظهرك ثم تقوم انت .



وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع مانع شرعا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من بنوا المسجد أو غيره كالتذكير بعالم أو حاكم أو مصلح، وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان الإطلاق لمجرد تمييزه عن غيره، وسهولة الاستدلال عليه.



كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن هذا الامر جائز ما دامت النية حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى»، مشيرة إلى أنه إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الرياء والفخر فهذا غير جائز شرعا.



وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من قام ببناء المسجد أو غيره؛ تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه.



وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع اداءها.



وأكد ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة واهمية ادائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.



وذكر مجمع البحوث الإسلامية أن شراء شهادات الخبرة أو الحصول عليها بغير حق، كأن يأخذ شهادة خبرة بعام أو أكثر بأنه يعمل في مجال كذا دون أن يعمل فيه أو يتقنه لا يجوز، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من الكذب والغش، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:119] .



وأضاف المجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" الترمذي (1352) ، لافتًا إلى اشتراط صاحب العمل على من يتقدم إليه أن يأتي بشهادة خبرة، فلا يجوز مخالفة الشرط.



وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين النذر والعقيقة، لكن يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة.



كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة.



وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها إلى شرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.



وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.



وأجاب وسام، فى فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة: هل يجوز إخراج زكاة المال الى أهل زوجي؟، أنه إدا أردت المرأة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها فيجوز ذلك ولكن تعطيها لمن يستحق منهم الزكاة.



وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، فالأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.



وتابع: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها لأنهم ليسوا قربه لها، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.