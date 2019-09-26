اخبار الرياضة.. إصابة حسام عاشور.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. الفيفا يرد على اتهامات بالتزوير

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الخميس الموافق 26 -9-2019، ومن أبرزها:- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب الأصوات المخصصة لمدرب منتخب مصر وقائد الفريق في جائزة الأفضل في العالم 2019 والتى توج بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.- نشبت مشادة كلامية بين الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي،لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.- نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الادعاءات التي خرجت في الساعات الأخيرة حول منح جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لنجم برشلونة ليونيل ميسي دون وجه حق.- أكد عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى السابق مساندته الكاملة لحسام البدرى فى مهمتة الجديدة مع المنتخب الوطنى بعد أن تم توليه المسئولية بشكل رسمى وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم اليوم .