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رياضة

اخبار الرياضة.. إصابة حسام عاشور.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. الفيفا يرد على اتهامات بالتزوير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:59 م
الأهلي
الأهلي
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الخميس الموافق 26 -9-2019، ومن أبرزها:

الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب الأصوات المخصصة لمدرب منتخب مصر وقائد الفريق في جائزة الأفضل في العالم 2019 والتى توج بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

تفاصيل مشادة أحمد فتحي ورمضان صبحي في الأهلي

- نشبت مشادة كلامية بين الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي،لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

رسميًا .. الفيفا يرد على اتهامات بالتزوير لإعطاء ميسي جائزة الأفضل

- نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الادعاءات التي خرجت في الساعات الأخيرة حول منح جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لنجم برشلونة ليونيل ميسي دون وجه حق.

عماد متعب: رفضت منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى لهذا السبب

- أكد عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى السابق مساندته الكاملة لحسام البدرى فى مهمتة الجديدة مع المنتخب الوطنى بعد أن تم توليه المسئولية بشكل رسمى وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم اليوم .

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