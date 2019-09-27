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مرأة

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
رضور الشربينى
رضور الشربينى
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت رضوى فى الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية جمبسوت كلاسيك جمع بين اللون الأبيض و الأسود، و تميز التصميم بصيحة الكم الواحد التى سيطرت على موضة صيف 2019.

فيما اعتمدت رضوى الشربينى على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها.

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