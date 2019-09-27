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توك شو

النجم العالمي مينا مسعود يكشف سبب مشاركته في مهرجان الجونة.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
مينا مسعود، بطل فيلم
مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"
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محمد القاضي
كشف النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، سبب مشاركته في مهرجان الجونة.

وقال "مسعود"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا دلوقتي بصور مسلسل جديد وهيتعرض على قناة أمريكية، وكان لازم قبل ما أحضر مهرجان الجونة أخذ الإذن منهم».

وأضاف: «قدرت أقولهم مهرجان الجونة مهم بالنسبة لي وقدرت أقنعهم»، موضحا: «كان لازم نخلي العالم يشوف أن مصر بتعمل أفلام عالمية».
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