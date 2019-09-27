أسماء المرشحين لحضور البرنامج التدريبي عن التطرف بمرصد الأزهر

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن أسماء الطلاب والخريجين المرشحين لحضور البرنامج التدريبي "الوعي بظاهرة التطرف ومخاطرها" في الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019.



وتلقى المرصد مئات الطلبات عبر الايميل المخصص لذلك، وقد أسفرت عملية الاختيار طبقا لمعايير البرنامج عن ترشيح كل من:



1 أحمد محمود سيد جمعة

2 محمد محسن حموده محمد

3 أحمد عبدالله محمد سبع

4 بلال ابراهيم محمد إبراهيم

5 محمد أحمد عبد العزيز

6 أحمد محمد حسن عبد المجيد

7 محمود عبدالفتاح عبدالله الخولي

8 علي شعبان توفيق طه

9 أحمد مصطفى الدسوقي أبو طايل

10 عمر سليمان عمر العدل

11 وجدي غنيم إبراهيم غنيم

12 أحمد ناجي أحمد غانم

13 حمزة نبيل محمد

14 شيماء زينهم مسعد محمد الطوخي

15 ياسمين محمود محمد

16 إسراء مصطفى السيد عبدالجواد

17 سياده محمد علي محمود عوده

18 الزهراء السيد احمد السيد

19 أحمد محمود عبد الحفيظ محمد

20 عمر إبراهيم عبد الله جبريل

21 أحمد محمد عبد المطلب أبو خضرة

22 أروى أحمد قنديل حجاج

23 غدير جمال نصر

24 محمد خيري يوسف

25 سمية أسامة فؤاد

26 سمير محمد صابر سليم

27 ندى أمين مصطفى

28 عز الدين محمد علي حسن

29 الهام مختار طلعت

30 ولاء رجب عبد الرحمن يحيى

31 عبد الغني عماد عبد الغني

32 ساره سامح علي حسن

33 غاده ماهر محمود نصيف

34 زينب طارق امين اسماعيل

35 الشيماء البسطويسي محمود

36 منة الله صبحى محمد حجازي

37 إيمان عادل محمود محمود عبدالوهاب

38 طارق رضا محمد عز العرب

39 اسلام خميس عبدالباسط سليمان

40 رحمة مصطفى أحمد

41 حنان شعبان عبد المقصود الجارحي

42 فاطمة حسن مقلد قنصوة



وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وستبدأ أولى الفاعليات في قاعة الاجتماعات الكبري بالدور الثاني بمشيخة الأزهر بالدراسة.



ويجب حضور 80% من أيام الدورة من أجل الحصول على الشهادة، لتسهيل الدخول، يجب إظهار بطاقة الرقم القومي حين الدخول، وسوف تعقد دورات وبرامج تدريبية أخرى خلال الفترة المقبلة.