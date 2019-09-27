عمرو أديب يعرض خطة الإخوان للحشد ويعرض الجروب السري لهم.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخواني الهارب بتركيا هاني المصري، "اللى دماغه عجباني"، قرر إغلاق جميع المواقع، وطالب من صديقه أحمد مصطفى بتنظيم حشد 3.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أنه بعد أن تم اختراق جروبات حشد 1 وحشد 2، وذلك في إطار التحريض على التظاهر ضد الدولة.



وأشار أديب إلى أنه تم اختراق حشد3، والذي تم تشكيله مؤخرا ومكون من 19 عضوا، وقام عمرو أديب بقراءة الرسائل التى تحرض على الحشد اليوم الجمعة.



وتابع أديب أنه يعرض هذه الرسائل من الجروب السري الخاص بهم، معلقًا : بعد أن تم اختراقه، قارئا الرسائل التي يتم كتابتها في الحوار بين أعضاء الجروب، وقد كانوا يعمدون إلى عقد اجتماع الساعة التاسعة، إلا أنه بعد اختراق الجروب، مما يؤكد فشل كل محاولاتهم، وكشف أديب أن أعضاء الجماعات الإرهابية يعلمون أنهم فى مرحلة فارقة.



وأوضح أن الجماعات الإرهابية ترسم خطتها لتجميع الإخوان للحشد، وعرض أديب خطة الجماعات الإرهابية.