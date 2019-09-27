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محافظات

صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها المستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان لتنشيط الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين بتنظيم حمل تفتيش مكبرة إستهدفت المرور على ثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة والسوبر ماركت بمناطق العقاد وأطلس والمدينة الصناعية الجديدة، بجانب طريق وادى العلاقى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأن الحملة التفتيشية إستمرت على مدار يومين وأسفرت عن ضبط 100كجم من السلع المنتهية الصلاحية والتى تضمنت كميات مختلفة من الأسماك والدواجن واللحوم المجمدة ، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المفرومة والكابوريا والسمان وكبدة الدواجن .

وأشار مدير عام الطب البيطرى إلى أنه تم مصادرة جميع الكميات المضبوطة من أجل إعدامها مع تحرير محاضر المخالفة اللازمة لها حفاظًا على صحة وسلامة المواطن الأسوانى .

وأوضح أحمد صالح بأن تنفيذ هذه الحملات يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى أعطى توجيهاته بالإستمرار فى حملات الرقابة على الأسواق وأماكن بيع المنتجات والسلع الغذائية المختلفة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة .
صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور
صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور
صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور
صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور
صدى البلد يرصد جهود بيطري أسوان للحفاظ على سلامة المواطنين..صور
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